Marjo chante pour des Hells

Les deux vedettes avaient chanté aux noces du défunt Hells Angel René Charlebois, le 5 août 2000. Le chef des Hells à l'époque, Maurice Boucher, était même monté sur scène avec Ginette Reno. Celle-ci avait publiquement offert ses excuses quelques jours plus tard pour cet « incident malheureux ». Ferland a dit qu’il ignorait qu’il s’en allait chanter au mariage d’un motard. C'est à Charlebois que l'ex-enquêteur de la police de Montréal Benoit Roberge a vendu des informations, ce qui a valu à ce dernier d'être condamné pour gangstérisme en 2014. L'ancien motard du chapitre Nomads s'est suicidé après s'être évadé d'un pénitencier de Laval où il purgeait sa peine pour complot de meurtre et trafic de drogue, il y a six ans.

Le premier a chanté son tube disco Love is in the Air et le second a entonné Belle, de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris, au mariage de l'ancien Hells Angel André Chouinard, le 23 mai 1999, au Château Vaudreuil. Les policiers ont mis la main sur un enregistrement vidéo de leur performance en menant des perquisitions chez des motards lors de l'opération Printemps 2001. Les médias en ont fait état quand la Couronne a déposé la bande vidéo en preuve lors d'un mégaprocès en 2003. Les deux artistes ont déclaré qu'ils n'avaient pas été prévenus qu'on les engageait pour aller chanter aux noces d'un motard. Chouinard a ensuite été condamné à 22 ans d'incarcération pour complot de meurtres, importation de cocaïne et gangstérisme.