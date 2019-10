Max Pacioretty et les Golden Knights sont en marche

Le trio formé de Max Pacioretty, Mark Stone et Paul Stastny a créé des flammèches pendant la fin de semaine, au grand plaisir des Golden Knights de Vegas.

Les trois Américains ont permis à leur équipe de signer deux gains en autant de sorties, samedi et dimanche. Après avoir défait les Flames de Calgary 6 à 2, les hommes de l’entraîneur-chef Gerard Gallant ont eu raison des Kings de Los Angeles 5 à 2. Au cours du week-end, le trio de Pacioretty a totalisé 13 points, l’ancien du Canadien de Montréal en amassant cinq.

Aussi, si l’avantage numérique des Knights produit à un rythme satisfaisant cette saison, le numéro 67 n’aura pas trop de difficultés à surpasser sa récolte de 40 points en 66 rencontres de la campagne 2018-2019. Dimanche, Vegas a profité de ses trois occasions avec un homme en plus.

«Nous voulons marquer sur le jeu de puissance ou, à tout le moins, appliquer une pression significative, a commenté au site NHL.com celui qui revendique huit points en six parties depuis le début du calendrier régulier. Au cours des derniers matchs, nous n’avions pu réussir cela, mais je pense que cette fois, on a passé beaucoup de temps en zone adverse et on a fait circuler la rondelle efficacement. Et les gars ont complété les jeux. C’est ce que vous souhaitez de la part de votre attaque massive.»

La contribution des autres

Cependant, l’offensive des Knights ne se résume pas à la combinaison Pacioretty-Stone-Stastny. Il y a évidemment Jonathan Marchessault et William Karlsson, tandis que la recrue Cody Glass semble avoir déjà gagné l’estime de Gallant et de ses coéquipiers. Le patineur de 20 ans se trouvait d’ailleurs sur la glace pour deux des filets de son club en avantage numérique, dimanche.

«Je crois que la présence de Glass au sein de notre unité aide. Il se sent de plus en plus à l’aise et il réalise plusieurs bons jeux, ce qui réduit la pression sur tout le monde, a déclaré Stastny. Il demeure calme : d’autres joueurs le sont, mais quand vous misez sur quelqu’un comme cela, tout devient plus facile pour les autres.»