Saisies de drogues à Pessamit

Au total, près d’un demi-kilo de marijuana et 156 grammes de cocaïne ont été saisis en marge de cette arrestation. À cela s’ajoutent 12 925 $ en argent comptant, une voiture et du matériel de culture hydroponique.

Les forces de l’ordre ont intercepté les deux individus à bord d’un véhicule. Ils y ont trouvé 254,4 grammes de cannabis et 40,2 grammes de cocaïne, en plus d’un montant de 190 $ en argent comptant.

Dans les jours suivant l’arrestation, les policiers de Pessamit et de la SQ ont mené une perquisition conjointe dans la résidence du présumé trafiquant de drogues à Ragueneau. Ils y ont saisi 231,1 grammes de cannabis, 40,2 grammes de cocaïne, une voiture, 12 735 $ en argent comptant et du matériel de culture hydroponique.

« C’est du bon travail, a commenté le chef de Pessamit, René Simon, qui déplore les impacts négatifs de la consommation de drogues. On voit nos jeunes, on voit nos gens, des femmes mariées qui sont prises dans la drogue et les petites pilules, et c’est néfaste pour la communauté ».