Toujours heureuse malgré un grave accident de moto

Une femme de 32 ans qui a perdu l’usage de ses jambes à la suite d’un accident de moto au cours de l’été est plus que jamais décidée à profiter pleinement de la vie, malgré les défis qu’elle affronte.

« On se rend compte à quel point la vie ne tient qu’à un fil. Il faut profiter de chaque instant, avec chaque personne », indique au Journal Vanessa Plouffe, rencontrée à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay, à Montréal, trois mois à peine après l’accident.

« Ce dont je me souviens, c’est que mon guidon se balançait de gauche à droite, et que j’étais rendue dans l’accotement. Ensuite, plus rien : le noir », raconte Vanessa Plouffe.