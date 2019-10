[EN IMAGES] Québec accueille le plus gros navire de croisière ayant accosté en province

Le port de Québec a accueilli le plus gros navire de croisière de son histoire lundi matin, alors que le MSC Meraglivia a accosté dans la Vieille Capitale peu avant 7h, avec 4800 passagers à bord.

Photo Pascal Huot

La présence de ce géant des mers, qui est également le plus imposant navire de croisière jamais-vu au Québec, donnait lieu à un spectacle grandiose, alors qu'il brillait de tous ses feux sous le soleil de l'automne.

Québec et ses attraits automnaux constituent d’ailleurs l'un des éléments les plus prisés des touristes, selon Ian Patterson, directeur de MSC Cruises pour le Canada.

Photo Pascal Huot

«Nous venons à l’automne, à cause des couleurs, c’est la meilleure période avec toutes ces couleurs», indique-t-il.

Photo Pascal Huot

Photo TVA Nouvelles

Outre le spectacle saisonnier, les touristes ont un enthousiasme qui ne s’épuise pas pour le Vieux-Québec, le Château Frontenac et le Petit Champlain, note-t-il.

Photo Pascal Huot

Marché important

Le directeur de MSC Croisière souligne que le Canada, et plus particulièrement la ville de Québec, prennent de plus en plus d’importance au sein de l’entreprise. Il s'agit de la toute première croisière de ce colosse en Amérique du Nord.

Cette visite dans la vieille-capitale est sans contredit une étape importante pour la ligne de croisière dans le marché de Québec, selon M. Patterson.

«Le Canada, mais particulièrement le Québec, est important dans le succès global», confie le directeur, qui ajoute apprendre le français.

Clin d'oeil au Québec

Le Meraglivia fait d'ailleurs plusieurs clins d’œil à la culture québécoise, comme la présence à bord du Cirque du Soleil At Sea, qui y présente deux spectacles originaux , soit Viaggo et Sonor. Plusieurs membres de l’équipage sont également en mesure de parler français.

Photo Pascal Huot

Avec le Meraviglia, MSC Cruises a maintenant quatre navires en partance de l’Amérique du Nord pour répondre à la demande grandissante. Le méga navire se joint au MSC Seaside, au MSC Armonia et au MSC Divina.

Photo Pascal Huot

Photo Pascal Huot

À bord, les passagers ne sont pas en reste. Ils ont, à leur disposition, plusieurs piscines, une salle de divertissement où l’on peut notamment jouer aux quilles, au basket-ball ou, encore, essayer un simulateur de formule 1.

Photo Pascal Huot

Un spa et une immense terrasse, munie d’une piscine et d’un écran géant, sont également accessibles.