Vidéo macabre de Donald Trump. Y'a-t-il encore lieu de s'indigner?

Parce que je renonce à considérer comme normal ce qui se passe actuellement en politique américaine, je me suis décidé à relayer cette sombre histoire.

Vous vous souvenez probablement de nombreux épisodes où les journalistes et les analystes se sont indignés de propos condamnables de l’actuel président à l’endroit des médias.

Critiquer la couverture médiatique est non seulement un droit, c’est bien souvent nécessaire. Aux États-Unis les sites spécialisés et les journaux font souvent le jeu de la polarisation et j’ai déjà dénoncé la course aux publicitaires et au sensationnalisme. Il y a actuellement une crise de confiance envers les sources traditionnelles d’information et Donald Trump a su exploiter ce déficit à son profit avec beaucoup de succès.

Je veux bien que nous soyons collectivement plus exigeants, mais l’exercice doit demeurer sain et constructif. Crier aux «Fake News» en relayant soi-même des ragots provenant des pires sites de désinformation est condamnable, mais si on ajoute en une incitation à la violence, ça devient carrément une pratique abjecte et méprisable.

Plusieurs sites américains relaient ce matin cette histoire d’une vidéo présentée à l’occasion d’un rassemblement de partisans de Donald Trump dans une de ses propriétés en Floride. C’est l’organisation American Priority qui était responsable de cet événement et elle confirme la présentation de la vidéo tout en soutenant ne pas savoir comment elle s’est glissée dans la programmation.

Pourquoi cette vidéo fait-elle le tour des publications sérieuses alors qu’au départ on pourrait croire à un sujet propre aux sites de potins? On y voit le président ouvrir le feu sur des médias ou encore on le voit les poignardant. On va beaucoup plus loin que le seul slogan rabâcher continuellement lors des grands rassemblements publics.

Depuis deux ans, nous assistons à tellement de dérages et d’excès que nous en sommes parfois arrivés à attendre que la tempête passe. On se dit que ce n’est qu’un épisode de plus dans une série dont le scénario nous est devenu trop familier.

Je ne peux me résoudre à penser de cette manière. Si je souhaite que nous exigions plus et mieux de la part de nos élus et des médias, il faut agir de manière responsable. L’Association des correspondants de la Maison-Blanche a vigoureusement condamné la présentation de la vidéo tout soulignant avoir mentionné au président que ses propos pouvaient occasionnellement inciter à la violence. Donald Trump ne peut feindre d'ignorer.

Si le logo de la campagne de 2020 de Donald Trump apparaissait brièvement dans la vidéo, les dirigeants de la campagne se dissocient de l’exercice. Un porte-parole du président a précisé qu'il condamnait la vidéo.

C’est le New York Times qui aurait déniché cette histoire relayée par la suite sur de nombreux sites comme Axios ou Bloomberg. Un journaliste de Bloomberg a retrouvé le lien vers la vidéo. J’ai longuement hésité à laisser le lien vers la vidéo, mais j’ai conclu qu’en la regardant vous pourriez peut-être mieux comprendre ma réaction.