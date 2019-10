5 mythes sur la reconnaissance des acquis

Catherine Courchesne — 37e AVENUE

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est un processus méconnu pour bon nombre de personnes. Cette méconnaissance crée un terrain fertile pour la prolifération de fausses croyances. On en déboulonne cinq.

La RAC ne concerne que les personnes ayant obtenu un diplôme à l’étranger. FAUX !

La RAC est destinée à tous les adultes dont le parcours professionnel et personnel leur a permis de faire des apprentissages en lien avec un programme de formation. Elle s’adresse également aux adultes quasi diplômés, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas terminé leurs études, mais qui ont acquis des connaissances de manière autodidacte ou dans le cadre d’une formation non officiellement reconnue.

La RAC permet d’obtenir un diplôme plus facilement qu’à la suite d’une formation. FAUX !

Les adultes qui s’engagent dans la RAC sont soumis aux mêmes exigences et doivent posséder les mêmes compétences qu’une personne suivant une formation ou des études selon le parcours traditionnel. Par conséquent, le diplôme ou le bulletin obtenu à la fin de ces divers parcours sont de valeur équivalente. Alors, quelle est la différence ? La principale différence réside dans les méthodes d’évaluation, puisque la RAC tient compte des nombreuses manières dont les individus ont acquis leurs apprentissages (extrascolaire, bénévolat, etc.) en leur permettant d’en faire preuve dans des situations familières. Par exemple, un spécialiste du métier peut se rendre sur le lieu de travail d’un candidat RAC pour l’observer accomplir une tâche précise ou il peut tout simplement le questionner sur la méthode de travail utilisée pour effectuer cette même tâche. Bref, les moyens d’évaluation sont multiples et personnalisés. Qui plus est, les spécialistes et les conseillers RAC travaillent toujours de concert avec les candidats pour trouver les méthodes d’évaluation qui correspondent le mieux à leur situation.

Quand on compte de nombreuses années d’expérience, il est plus rapide de faire reconnaître ses compétences. FAUX !

La RAC n’évalue pas le nombre d’années d’expérience, mais bien les compétences acquises au fil des ans. Ainsi, bien qu’une personne ait travaillé pendant 20 ans dans un même endroit, elle devra traverser l’ensemble du processus d’évaluation.

Avec la RAC, seules les expériences de travail comptent. FAUX !

La RAC tient aussi compte des expériences de vie, du bénévolat, des loisirs ou de toutes autres activités personnelles. L’important est de démontrer que ces expériences ont permis d’acquérir les compétences à faire reconnaître pour le programme d’études ou le diplôme visé.

Après la RAC, il est obligatoire de retourner à l’école ou de suivre une formation. FAUX !

Cela dépend des objectifs de chacun ! On parle notamment de garder un emploi, d’accroître ses chances d’employabilité et de promotion, de faire reconnaître ses aptitudes ou encore d’éviter les formations pour lesquelles on possède déjà des compétences. En outre, à la suite de la démarche, chaque candidat reçoit un document de type bilan listant des compétences reconnues, ainsi que des suggestions sur les différentes manières (et il ne s’agit pas nécessairement de formations) d’acquérir les compétences manquantes.

Maintenant que la RAC n’a plus de secrets pour vous, peut-être êtes-vous tenté par la démarche ?