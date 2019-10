6 condos à vendre pour moins 200 000$ à Montréal actuellement

Vous êtes à la recherche de votre premier nid douillet montréalais, mais n’avez pas le budget pour habiter un condo entièrement rénové de quatre chambres dans le Mile-End?

On comprend ça! Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont ces moyens et c’est pourquoi Silo 57 a fouillé les internets à la recherche de beaux condos affichés à moins de 200 000$ sur le territoire montréalais.

Bien entendu, les choix sont restreints, mais il existe de très beaux logements à considérer!

En voici justement 6 qui sont pas mal du tout!

1. Condo dans le Vieux-Rosemont – 199 999$

Ce petit condo de 585 pi2 bien aménagé vous plonge dans le cœur de l’action de la Promenade Masson. La SAQ se trouve juste en dessous, et les restaurants et commerces sont nombreux dans ce secteur de Rosemont. À noter que le logement est loué actuellement jusqu’en juin 2020.

Tous les détails ici.

2. Condo dans le Nouveau-Rosemont – 195 000$

Pour un condo clé en main, celui-ci dans le Nouveau-Rosemont est une très belle option. La chambre à coucher est hyper spacieuse, assez pour un lit king sans vous sentir «pogné», et est séparée de l’espace de vie commune. Les Galeries d’Anjou ne sont pas très loin également pour vos séances de magasinage!

Tous les détails ici.

3. Condo à Mercier – 195 000$

À quelques minutes seulement du Parc de la Promenade-Bellerive, ce joli condo de 631 pi2 offre un bel espace à aire ouverte avec un coin pour une salle à manger, une chambre spacieuse et une fenestration pour un maximum de luminosité. Il est peut-être loin du centre-ville, mais la Rive-Sud est tout près!

Tous les détails.

4. Condo à Villeray – 189 000$

Ce logement est parfaitement situé dans Villeray, à quelques minutes à pieds de la station de métro Jean-Talon et du marché. La superficie habitable est de 594 pi2, la chambre est fermée et la cuisine offre beaucoup de rangement. Il y a même un espace de rangement en bas, un endroit sécuritaire où laisser son vélo. Le condo possède aussi une terrasse partagée sur le toit.

Tous les détails ici.

5. Condo à Villeray – 169 000$

Si vous cherchez un condo de style «loft» qui ne se trouve pas dans une immense tour à condos de Griffintown, ce logement est pour vous! Situé à Villeray, à moins de 20 minutes à pieds de la station D’Iberville, ce logement a été entièrement rénové au goût du jour et bien isolé! Dans la grande pièce à l’avant vous pourrez y installer votre lit, ainsi qu’un coin salon. La salle de bain quant à elle profite d’un grand puits de lumière.

Tous les détails ici.

6. Condo dans Hochelaga-Maisonneuve – 139 000$

Ce condo est un loft où l’espace cuisine et chambre à coucher est bien délimité. Plusieurs parcs se trouvent à proximité et la station de métro Cadillac est à seulement 12 minutes à pieds. La pièce de rangement où aménager un garde-robe n’est pas à négliger non plus!

Tous les détails ici.