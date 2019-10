LAGUEUX (née NICEFORO)

Angelina



À Montréal, le 10 octobre 2019, est décédée entourée de ses enfants, Mme Angelina Niceforo, épouse de feu Roland Lagueux.Maintenant aux côtés de son époux, ses frères et soeurs, elle laisse dans le deuil ses enfants Francine et Roland (Hélène), son frère Armand (Janine), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la :ce jeudi 17 octobre 2019 de 9h à 11h30. Une célébration de la vie suivra.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier tout le personnel du Château Dollard pour leur dévouement.