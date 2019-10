LAMOUREUX, René



À Saint-Jérôme, le 3 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur René Lamoureux, époux de Claudette Lesage Lamoureux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Denise) et Simon (France), son frére Real, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 octobre 2019 de 15h00 à 19h30, au :Une réunion de prières aura lieu le samedi 19 octobre 2019 à 19h30.