Des pistes de réflexion

Anne-Marie Tremblay — 37e AVENUE

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) permet aux entreprises à la recherche de main-d’œuvre de recruter des employés qualifiés. Quelles sont les pratiques les plus efficaces ? Le point de vue de Paul Bélanger, fondateur de l’Observatoire compétences-emplois de l’UQAM.

Selon Paul Bélanger, qui étudie la formation aux adultes depuis plus de 40 ans, les meilleures initiatives misent sur la flexibilité. « L’exemple le plus intéressant, c’est celui des ingénieurs, souligne-t-il. Avant, les gens qui exerçaient cette profession ailleurs n’étaient pas toujours reconnus. Maintenant, on tente d’évaluer leurs compétences et de les compléter avec des formations de courte durée. »

Cette formule sur mesure permet de répondre plus rapidement aux exigences des employés, des employeurs et du marché, ajoute le professeur. « Au nord du Manitoba, par exemple, on essaie de voir s’il est possible d’évaluer les compétences des populations autochtones sur place et de leur offrir de la formation complémentaire pour répondre aux besoins en électriciens ou en menuisiers. » Une approche particulièrement intéressante pour ce genre de métiers, alors que plusieurs en ont appris les rouages en travaillant comme assistants.

Pour être efficace, les formules souples devraient être privilégiées, ce qui n’est pas toujours le cas, surtout en formation professionnelle. « Il faut non seulement adapter le contenu, mais aussi se montrer flexible quant aux horaires, un peu à l’image de ce qui se fait dans les collèges urbains communautaires américains. Leurs inscriptions à temps partiel et le soir explosent. »

De quoi s’inspirer ici !