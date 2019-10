Est-ce lui ?

Le boss a parlé. Qui est le patron ? Il est dans les gradins. C’est lui qui paie. Les billets, la bière, les roteux, les droits de télé, le parking à 30 $.

Et samedi soir, affectueusement, le boss a pris Jonathan Drouin par le cou et il lui a dit qu’il l’aimait, qu’il appréciait sa vitesse, son talent et qu’il avait la patience de le laisser s’installer dans son équipe.

C’était de toute beauté après qu’on lui eut décerné la deuxième étoile. Drouin répondait aux questions de Renaud Lavoie lorsqu’il a eu l’intelligence, ou peut-être même le simple réflexe, de saluer gentiment l’appui du public. La réponse est venue spontanément.

C’était touchant parce que Montréal se cherche un enfant chéri depuis une mèche et le petit gars de Sainte-Agathe a allumé une belle étincelle.

CARACTÈRE EN ROUTE

Les connaisseurs pas tous connaissants lui ont tapé sur les doigts et les fesses depuis l’échange. On n’a pas mis de temps à lui déverser une tonne de pression sur la tête sans tenir compte de son jeune âge. Il venait de se faire brasser le caractère (il en a) à Tampa Bay. Il est arrivé à Montréal dans de mauvaises conditions et il a nagé à contre-courant. On l’a critiqué sévèrement. Il n’a jamais lâché.

Il y a deux semaines, l’air bête, le feu aux combines, il a dit aux journalistes qu’il n’avait pas besoin de Bergevin ou de Julien pour se donner des coups de pied au cul. Il l’a prouvé.

Ce soir, il affronte ceux qui l’ont rejeté. Drouin, tu vas l’aimer, boss.

PETIT GUIDOU

Marjo a commencé à se douter qu’il s’agissait des Hells quand on lui a demandé de chanter Illégal pour la 5e fois de suite.

Un candidat d’Occupation Double a demandé à voter par anticipation le 23.

Avis aux politiciens en campagne. Il vous reste moins d’une semaine pour avoir une idée.

Étonné que Justin n’ait pas encore essayé le turban.

Emblème de l’automne au Canada : la feuille dérape.

À DEMAIN

Pis, en plus, après la game, Jo nous parle en français. Maudit que c’est doux à l’oreille.