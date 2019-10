RICHARD LEGAULT, Charlotte



À son domicile, paisiblement, le 10 octobre 2019 est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Charlotte Richard, épouse en premières noces de feu Jacques Dessureault et en secondes noces de feu Pierre Legault. Elle était la fille de feu Maria Lemieux et de feu Arthur Richard.Elle laisse dans le deuil ceux qu'elle aimait tant : son fils Daniel Dessureault (Josée Harvey), sa fille Johanne Dessureault; ses petits-enfants : Cindy et Steve; ses belles-filles par alliance : Nicole Legault (Michel Roy) et Francine Legault, Nathalie, Marc et leurs enfants, son frère Jean-Charles (Dorothée Downing), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux et nièces, dont Michèle Richard, ses cousins et cousines et les jumeaux Alain (Lise Roy) et Jocelyn Racicot (Danielle).Selon ses volontés, Mme Charlotte Richard Legault sera incinérée.912 CHEMIN ST-ROCHSOREL-TRACY, QC, J3R 3K5Tél. 450.743.3607salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.ca