«Ils n’étaient pas très bons» –Claude Julien

Ce n’était pas la soirée du trio de Jesperi Kotkaniemi. Formant l’une des unités les plus efficaces du Canadien depuis le début de la campagne, Jonathan Drouin, Joel Armia et son compatriote ont été au cœur du désespoir de Claude Julien.

L’entraîneur du Canadien ne s’est pas éternisé devant les journalistes après ce revers. Néanmoins, il a systématiquement ramené chaque réponse aux quelques questions qui lui ont été posées sur les difficultés rencontrées par ce trio à la fin du premier engagement et au début du second.

« C’est ce trio qui était sur la glace pour les deux buts qu’on a accordés à forces égales. Ils n’étaient pas très bons ce soir [mardi] », a souligné l’entraîneur.

« On n’a pas été capable de tuer le jeu, on n’a pas été capable de sortir du territoire pendant près de deux minutes. Ça nous a coûté un but. Un mauvais changement de trio nous a coûté un autre but en début de deuxième période », a-t-il ajouté, visant une fois de plus cette unité.

Conséquence, Julien a sorti le mélangeur dans l’espoir de créer une nouvelle recette. Drouin a retrouvé Max Domi et Artturi Lehkonen, alors que Kotkaniemi, utilisé à gauche pour la première fois depuis son arrivée avec le Canadien, a été employé en compagnie de Nate Thompson et Jordan Weal.

« On voulait donner un élan à l’équipe. J’estime que nous avons connu une bonne troisième période, mais nous n’avons pas été en mesure de profiter de nos occasions », a analysé Julien.

Trop de passages à vide

Effectivement, le Tricolore a connu un regain de vie en dirigeant 14 tirs sur Andrei Vasilevskiy. Pendant ce temps, Carey Price ne faisait face qu’à six tirs. En réalité, le gardien du Canadien a connu des soirées beaucoup plus occupées que celle de mardi, où il a reçu 22 tirs.

D’ailleurs, Julien a reconnu que ses hommes s’étaient bien battus pendant une bonne partie de la rencontre.

« Si on veut connaître du succès, on doit être en mesure de jouer pendant 60 minutes. C’est notre plus gros problème depuis le début de la saison. On l’a fait samedi et on a vu le résultat (une victoire contre les Blues). Depuis le début de la saison, on a trop de séquences qui nous font mal. Si on peut corriger cette lacune, ça va nous aider à gagner plus de matchs », a-t-il expliqué.