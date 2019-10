Inauguration du nouveau pavillon de la Palestre Nationale de l’ASCCS

Dans le cadre du 45e anniversaire de l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud, on a procédé à la cérémonie officielle d’inauguration du nouveau pavillon de la Palestre Nationale de l’Association.

Gaétan Forcillo, président du C.A., est entouré de Judi Richards et du porte-parole de l’ASCCS depuis plus de 40 ans, Yvon Deschamps.

La salle d’entraînement portera désormais le nom de la Salle Québecor. Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie d’Yvon Deschamps et Judi Richards.

Emanuel Auger et Jean-Michel Anctil participent régulièrement aux activités-bénéfices.

Marie-Josée Coutu et Sylvie Cordeau, Québecor, sont en compagnie des jeunes de l’ASCCS.

Desjardins a apporté une importante contribution de 625 000 $. Sur la photo, on voit José Rebelo, DG de l’ASCCS, Yvon Deschamps, Judi Richards et Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins.