Itinérance autochtone à Montréal: les verts réclament un nouveau centre d’accueil au centre-ville

MONTRÉAL – À l’approche de l’hiver, le Parti vert du Canada milite pour que le fédéral investisse dans un nouveau centre d’accueil pour Premières Nations et les Inuits au centre-ville de Montréal.

La formation politique est d’avis que l’itinérance autochtone, particulièrement au centre-ville de Montréal, est si importante qu’elle nécessite la création d’un lieu permanent d’accueil et d’aide.

«Si les prédictions se réalisent, l’hiver 2020 sera plus froid que d’habitude et c’est inacceptable que le gouvernement fédéral laisse nos concitoyens inuits mourir dans la rue», a souligné mardi dans un communiqué le chef adjoint Daniel Green.

Ce dernier estime qu’il est impératif de «travailler avec les services sociaux, les centres d’hébergement de secours et d’autres organismes en première ligne, pour créer un service d’intervention d’urgence cet hiver qui offrira un accueil temporaire ouvert et accessible à tous, même ceux en états d’intoxication par l’alcool et de drogues, du moins le temps qu’ils se remettent sur pied».

Les verts soutiennent que les unités d’urgence pourraient être aménagées dans les YMCA du centre-ville, ce qui serait une alternative au Centre inuits de Dorval, qui en plus d’être éloigné est engorgé.

En outre, depuis le déménagement du refuge Open Door, qui se trouvait près du square Cabot, il y aurait eu plus d’une douzaine de morts chez les itinérants autochtones au centre-ville de Montréal en 2019, déplorent les verts, en s’appuyant sur les chiffres d’organismes comme Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

«Les gouvernements du Québec et du Canada ne font clairement pas assez et la situation ne cesse de s’aggraver», a mentionné M. Green.

Par ailleurs, le Parti vert du Canada réclame une réforme du système de justice qui «criminalise beaucoup trop d’Autochtones, de sans-abri, de toxicomanes, de membres des minorités visibles et de personnes ayant une maladie mentale».