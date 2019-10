Je sors, je reste

Coup de cœur :

Livre

Minimal

Photo courtoisie

Des auteures Laurie Barette et Stéphanie Mandréa, cofondatrices de la compagnie Dans le sac, le livre intitulé «Minimal – Pour un mode de vie durable» propose un petit guide pour tous ceux qui souhaiteraient amorcer un virage vers un mode de vie plus minimaliste, écoresponsable et davantage orienté vers la simplicité volontaire. Les auteures y proposent quelques trucs pour défricher et adopter, lentement mais sûrement, ce mode de vie de plus en plus répandu. Un recueil bien sympathique et accessible à tous.

En librairie depuis aujourd’hui

Je sors :

Lancement

Organ Mood

Photo courtoisie

La formation Organ Mood présentera ce soir un spectacle-lancement à la Sala Rossa à travers lequel le groupe dévoilera les pièces d’un tout premier album en près de cinq ans intitulé «Indivisible». Le groupe propose une musique instrumentale où l’aspect visuel représente une composante déterminante et contribue à faire du spectacle une expérience hors de l’ordinaire. L’album sera disponible le 18 octobre en format vinyle et numérique.

Ce soir à 21h à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Aquarela

Photo courtoisie

Réalisé par Victor Kossakovsky, le film Aquarela cherche à démontrer, en sons comme en images, toute la force et l’immensité brute de l’eau. Capturé en 96 images par secondes, le film explore les eaux glacées du Lac Baikal en Russie, les tumultes de l’Ouragan Irma à Miami en passant par les Angel Falls au Venezuela.

Ce soir à 18h30 au Cinéma moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Kitchen Chicken

Photo courtoisie

Le collectif L'orchestre d'hommes-orchestres présentera à partir de ce soir et ce jusqu’à vendredi la pièce «Kitchen Chicken», une pièce à travers laquelle les acteurs et musiciens nous transportent dans la préparation d’un poulet alors que sa concoction prendra finalement un tournant imprévu. Une pièce festive où le yodel américain sert ici de véritable trame sonore.

Ce soir à 19h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Cinéma

Kuessipan

Photo courtoisie

Réalisé par Myriam Verreault, le film Kuessipan dresse le portrait d’une relation fusionnelle entre Mikuan et Shaniss, deux amies vivant dans une communauté innue. Alors qu’elles s’étaient promis enfants de ne jamais se séparer, Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et souhaite de plus en plus quitter la réserve où elle vit depuis qu’elle est jeune.

Ce soir à 21h30 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Cinéma

Les fleurs oubliées

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, le film Les fleurs oubliées d’André Forcier sera diffusé ce soir en première mondiale au Cinéma Impérial. Le film de 102 minutes raconte l’histoire d’Albert, un apiculteur fabriquant de l’hydromel sur les toits de Montréal, qui fera soudainement la rencontre du frère Marie-Victorin, de retour sur Terre pour fuir l’ennui du ciel.

Ce soir à 19h au Cinéma Impérial, 1430 rue de Bleury

Je reste :

Livre

Bernard Landry – L'héritage d’un patriote

Photo courtoisie

De l’auteur Jean-Yves Duthel et préfacé par Lucien Bouchard, le livre «Bernard Landry : L’héritage d’un patriote» revient sur le parcours de celui qui aura marqué le Québec pendant plus de 50 ans et qui sera devenu son 28e premier ministre le 2 mars 2001.

En librairie depuis aujourd’hui

Album

Louis Venne – Comme une bête dans les headlights

Photo courtoisie

Près de 10 ans après avoir lancé l’album intitulé «Le café des oiseaux», Louis Venne revient cet automne avec un nouvel opus intitulé «Comme une bête dans les headlights», un album de 12 morceaux où la poésie de ses textes se jumèle très bien aux sonorités folk de ses chansons.

Disponible depuis le 4 octobre

Livre

Les lieux de pouvoir au Québec

Photo courtoisie

Écrit par Marco Bélair-Cirino et Dave Noël, l’essai «Les lieux de pouvoir au Québec» tente de scruter l’histoire du Québec en se concentrant sur ses lieux de pouvoirs les plus emblématiques.

En librairie depuis aujourd’hui