Kim Deschênes sera immortalisée par les Carabins

L’ancienne hockeyeuse des Carabins de l’Université de Montréal Kim Deschênes verra son numéro 9 retiré par cette équipe, vendredi, en marge du match d’ouverture locale contre les Ravens de Carleton qui soulignera les 10 ans d’existence de la formation féminine.

«Je ne m’attendais vraiment pas à recevoir un tel honneur, mais je suis extrêmement contente et émue, a admis dans un communiqué celle qui a porté le 9 pendant cinq saisons, de 2009 à 2014. Ça me prouve une fois de plus que j’ai fait le bon choix lorsque j’ai pris la décision de me joindre à cette organisation. J’ai fait confiance aux bonnes personnes et encore aujourd’hui, je suis reconnaissante.»

«Sans aucun doute, Kim est la joueuse qui a le plus marqué notre organisation, a ajouté la directrice générale de l’équipe, Danièle Sauvageau. Son talent et ses réalisations personnelles font d’elle un exemple à suivre. Sa personnalité hors pair a même permis d’établir les fondations de notre équipe.»

Deschênes a fait partie de plusieurs des grands moments de l’histoire des Bleus, marquant notamment le premier but de l’équipe et soulevant le trophée de la première conquête nationale en 2013 en tant que capitaine. Cette année-là, elle avait obtenu le titre de joueuse par excellence et marqué le but gagnant de la finale.

Étoile du RSEQ à chacune de ses saisons, Deschênes a totalisé 79 buts et 78 mentions d’aide pour 157 points en 128 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires. Elle a de plus remporté la médaille d’or avec Équipe Canada aux Universiades de 2011 et de 2013. Elle a ensuite joint les rangs des Stars et des Canadiennes de Montréal, mettant la main sur la coupe Clarkson en 2017.