La croissance mondiale butte sur les barrières douanières

« À 3 % de croissance, il n’y a pas de place pour les erreurs politiques ». En dévoilant la dernière prévision d’expansion de l’économie mondiale pour 2019, Gita Gopinath, l’économiste en chef du FMI, a pressé les décideurs politiques à réduire « urgemment » les tensions commerciales.

Le Fonds monétaire international a annoncé mardi qu’il tablait pour 2019 sur une croissance la plus faible depuis la crise financière, incriminant en premier lieu la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui entame durement le commerce international.

Les estimations ont été élaborées avant l’annonce, vendredi, d’un accord de principe entre les deux premières puissances économiques mondiales. Pour autant, la trêve n’est pas de nature à changer la tendance à court terme.

La persistance des tensions géopolitiques notamment au Moyen-Orient, la difficile sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) et un secteur manufacturier (en particulier automobile) en berne, constituent les autres principaux risques ayant conduit le Fonds à abaisser, pour la cinquième fois en un an, sa prévision de croissance mondiale.

« L’économie mondiale connaît un ralentissement synchronisé », a commenté Mme Gopinath reprenant l’expression de la nouvelle directrice générale du FMI Kristalina Georgieva.

L’expansion est désormais loin des 3,8 % enregistrés en 2017 « quand le monde était dans une croissance synchronisée », a ajouté l’économiste.

Et alors que la reprise avait été portée par le commerce international après la crise de 2008, le volume des biens et services échangés ne va augmenter que de 1,1 % (-1,4 point) cette année, un plus bas depuis 2012. C’est aussi bien inférieur aux 3,6 % de 2018.

Washington et Pékin, au cœur d’une guerre des tarifs douaniers sans précédent depuis mars 2018, enregistreront tous deux des croissances moins fortes qu’estimé en juillet.

L’expansion américaine devrait ainsi tomber à 2,4 % (-0,2 point), celle de la Chine à 6,1 % (-0,1 point).

« L’incertitude liée au commerce a eu des effets négatifs sur l’investissement » aux États-Unis, a commenté le FMI. « Mais l’emploi et la consommation restent robustes, également soutenus par des mesures de relance », note-t-il, ce qui permet à la première économie du monde de tirer, pour le moment, son épingle du jeu.

« En Chine, la dégradation de la croissance reflète non seulement la hausse des tarifs douaniers mais encore le ralentissement de la demande intérieure consécutive aux mesures prises pour maîtriser la dette », explique l’institution.

Parallèlement, les pays de la zone euro font pâle figure avec une croissance attendue de 1,2 % (-0,1 point). En Italie, le PIB va même stagner; en Allemagne, il va croître de seulement 0,5 % (-0,2 point) et de 1,2 % en France (-0,1 point).

« D’une manière générale, la faiblesse des exportations freine l’activité de la zone euro depuis le début de 2018 », a résumé le FMI qui note aussi la persistance de l’impact du changement des normes polluantes dans le secteur automobile.

« Précaire »

Ailleurs dans le monde, la croissance de quelques grandes économies en 2019 sera très inférieure à celle de 2018, comme l’Inde (-0,9 point à 6,1 %), le Brésil (+0,1 point à 0,9 %), le Mexique (-0,5 point à 0,4 %), la Russie (-0,1 point à 1,1 %) et l’Afrique du Sud (inchangé à 0,7 %). Mais elle devrait se redresser en 2020.

Se tournant vers l’avenir, le FMI anticipe un rebond de la croissance en 2020 à 3,4 % (-0,1 point).

« Cependant, contrairement au ralentissement qui est synchronisé, cette reprise n’est pas générale et reste précaire », a mis en garde Gita Gopinath, notant que le ralentissement va au contraire se poursuivre aux États-Unis, au Japon et en Chine.

Globalement, tous les pays font face à des vents contraires. Certains d’entre eux (comme les États-Unis) ont pu les compenser par une baisse des taux d’intérêt.

Pour autant, prévient le FMI, « la politique monétaire ne saurait être le seul outil » pour stimuler la croissance.

Et les premiers signes de ralentissement dans le secteur des services aux États-Unis comme en zone euro sont visibles.

Le Fonds recommande par exemple à l’Allemagne de profiter « des taux d’emprunt négatifs pour investir dans le capital social et les infrastructures ».

« Les erreurs politiques à ce stade, comme un Brexit sans accord ou une escalade des conflits commerciaux, pourraient saper gravement la confiance, la croissance et la création d’emplois », insiste le FMI mettant aussi en garde contre la volatilité des marchés financiers.

Enfin, le FMI exhorte à s’attaquer maintenant aux risques du changement climatique qui « vont considérablement augmenter à l’avenir ».