La RAC comme tremplin

Vous rêvez d’accéder à un poste supérieur dans votre organisation, et ce, sans passer trois ans sur les bancs d’école ? C’est possible grâce à la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Témoignages.

À 52 ans, Donald Maringer, col bleu à la Ville de Montréal depuis près de 30 ans, se trouvait trop jeune pour la retraite, mais assez expérimenté pour devenir contremaître. Après tout, il a, au fil des ans, accumulé une véritable expérience de gestionnaire, à la fois à la Ville comme chef d’équipe et dans sa propre entreprise dans le secteur

immobilier. Il ne lui manquait plus que le diplôme officiel. Pas question pour lui de retourner à l’école, lui qui a obtenu son diplôme d’études secondaires en... 1983.

Il a plutôt entrepris une démarche RAC au Cégep Marie-Victorin. Hyper discipliné, il a complété le processus en quatre mois. « La RAC, c’est zéro perte de temps, indique-t-il. C’est intense, mais c’est volontaire. C’est vraiment un excellent investissement. »

Karina Haig, qui travaille dans le réseau de la santé, voulait quant à elle accéder à un échelon salarial supérieur, sans pression et sans stress. « La RAC m’a permis de concilier travail-famille-études sans mettre de côté aucune de ces facettes de ma vie », explique-t-elle.

Donald et Karina sont maintenant de « jeunes » diplômés, respectivement en gestion de groupe et organisation de travail et en techniques de bureautique. Recommandent-ils la RAC ? « Oui, à cent mille à l’heure ! » s’exclament-ils.