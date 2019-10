Le cannabis et l'expérience américaine

Il m'arrive souvent de considérer que les États-Unis constituent pour le Québec et le Canada un vaste laboratoire. Certaines modes et certains mouvements s'y développenent avant de traverser la frontière. Ce fut le cas pour la légalisation du cannabis et je me suis intéressé à un article qui brosse un tableau de la situation en 2019.

En 2012, le Colorado et l’État de Washington devenaient les premiers états à légaliser de petites quantités de cannabis. Depuis ce moment, de nombreux autres états l’ont fait et l'on évalue à 60% le nombre d’Américains qui y sont favorables. Trente-trois États autorisent le recours au cannabis à des fins médicales et onze autres le permettent à des fins récréatives pour les adultes. Le marché est très lucratif et les retombées se chiffrent en milliards. Le secteur permet à plus de 200 000 personnes de travailler.

(Informations complètes sur le site du Pew Research Center )

Si des Américains consomment librement du cannabis et que des producteurs peuvent s’enrichir, on oublie cependant que plusieurs de leurs concitoyens sont encore arrêtés et qu’ils finissent derrière les barreaux en se livrant aux mêmes activités.

Ce n’est pas parce que certains États ont modifié leur législation que le gouvernement fédéral l’a fait. Nous nous retrouvons ici dans une situation paradoxale qui teste les limites du pouvoir du fédéralisme. Rarement depuis le début de l’histoire américaine a-t-on rencontré une situation similaire.

Cette situation unique crée des problèmes pour lesquels les solutions sont complexes quand elles existent. Déjà, le travail des forces de l’ordre n’est pas simple. Il faut clairement délimiter ce qui est partagé entre les autorités locales et fédérales. Ajoutons à cela le fait que la loi fédérale rend l’accès à des comptes bancaires impossibles pour les gestionnaires de commerce liés à la vente de cannabis. On doit donc mener toutes les opérations en argent comptant. Et puis on paie ses impôts au fédéral de quelle façon quand la loi nous identifie comme trafiquant de drogue?

Vous imaginez sans peine que les législateurs, au plan local comme au fédéral, travaillent déjà à définir de nouvelles définitions et de nouvelles législations qui correspondent à la nouvelle réalité. Mais le temps presse.

En attendant, des cas à la limite du ridicule continuent d’être soulevés. C’est le cas des habitants de Nantucket au Massachusetts. L’île est rattachée à un état qui autorise la vente de cannabis à des fins récréatives, mais les lois fédérales interdisent le transport aérien et maritime de produits du cannabis. Le petit dispensaire de l’île doit donc lui-même assurer la production et le contrôle.

Je vous laisse ici le lien pour un article plus détaillé sur le site POLITICO.