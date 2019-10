Les risques des crèmes hydratantes pour le corps

Le magazine Protégez-Vous s’est penché sur un produit utilisé par tous: les crèmes hydratantes pour le corps. L’équipe a analysé 502 produits différents et le constat a de quoi inquiéter: 86% des crèmes, lotions et gels sont disqualifiés puisqu'ils mettent à risque la santé et l’environnement.

«Ces ingrédients-là ne sont pas illégaux et à petites doses utilisés seuls, ils ne présentent pas de risque important. C’est l’accumulation (des produits) lorsqu’il y a des ingrédients problématiques ou si les gens utilisent plusieurs cosmétiques: une crème, une lotion, un gel pour le corps. C’est là qu’il y a des risques», nuance Clémence Lamarche, chargée de projets senior à Protégez-Vous.

Et quels sont ces risques? «Des irritations, des allergies et même des cancers, si dans les produits, il y a ingrédients reconnus pour être des perturbateurs endocriniens qui vont avoir des effets sur le système hormonal tels que les parabènes, aussi des dérivés du pétrole qui eux ont des effets sur l’environnement ainsi que le phénoxyéthanol», ajoute Mme Lamarche.

Les utilisateurs de produits «verts» ne sont pas immunisés contre les risques pour autant. Selon le magazine, «86% des produits hydratants analysés contiennent des ingrédients potentiellement néfastes pour la santé ou l’environnement».

L’étude de Protégéz-Vous menée avec deux experts montre que des allégations comme «biologique», «végane» et «équitable» sur les emballages ne sont pas nécessairement des indicateurs fiables, puisque les fabricants n’ont pas à prouver ce qu’ils avancent.

Heureusement, toujours selon l’enquête du magazine, la moitié des 68 meilleurs choix de crèmes, gels et lotions hydratants pour le corps sont des produits du Québec parmi eux: Bleu Lavande, Attitude, Kariderm et Oneka.

L’analyse en chiffres

• 15% des crèmes hydratantes évaluées sont mises en marché par des entreprises québécoises. Et la moitié (49%) de nos meilleurs choix sont des produits d’ici, commercialisés par des fabricants comme Attitude, Bleu Lavande, Kariderm et Oneka.

• Les crèmes qui s’affichent bios (19%) ne sont pas toutes recommandées. En revanche, celles qui arborent le sceau ou le nom d’un organisme de certification, comme Ecocert, le sont toutes (4%).

• 28% des produits du dossier se disent «non testés sur les animaux», mais seulement 13% affichent un logo officiel.

• Arbonne, Avon et Mary Kay ne reçoivent aucune cote « meilleur choix » pour leurs produits.