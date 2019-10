L’homme de la Mancha n’a pas pris une ride

Plus de 15 ans après sa création québécoise, le théâtre musical L’homme de la Mancha, à l’affiche au Théâtre du Rideau Vert, semble séduire encore les spectateurs. C’est peut-être parce qu’on y raconte l’histoire d’un homme qui préfère magnifier la réalité et ne pas perdre espoir plutôt que d’être broyé par un monde corrompu.

La distribution composée de neuf comédiens et trois musiciens est la même qu’en 2002, lors de sa création québécoise au Centre culturel de Joliette, à l’exception de Joëlle Bourdon. Cette troupe ajoute beaucoup à cette histoire publiée en 1605 à laquelle on a du mal à s’identifier. On y retrouve Jean Maheux dans les rôles de Don Quichotte et Cervantes, ainsi que Sylvain Scott dans celui de Sancho Pança.