Un début de carrière plutôt ardu pour Jack Hughes avec les Devils

La recrue des Devils du New Jersey Jack Hughes espérait certes beaucoup mieux comme entrée en matière dans la Ligue nationale de hockey, mais il ne perd pas espoir et s’attend à obtenir du succès individuellement et collectivement.

Pendant que son équipe peine sur la glace, le premier choix du dernier repêchage cherche ses repères également. Sans victoire après six rencontres, les Devils (0-4-2) ont échappé une autre avance, lundi après-midi, s’inclinant 6 à 4 devant les Panthers de la Floride. Pour sa part, Hughes a été blanchi malgré 12 tirs au but; son différentiel de -4 illustre bien les ennuis de l’équipe au complet.

Même s’il n’a pu inscrire son nom sur la feuille de pointage, le numéro 86 se dit satisfait de sa performance jusqu’à présent.

«Je crois avoir très bien joué au cours de ces six matchs, a-t-il déclaré au site NHL.com. Les médias regardent le total des lancers, mais je me concentre sur mon jeu tout au long de la saison. Je pense aussi avoir progressé à chaque affrontement. Je suis heureux de la qualité de mon hockey et quand certains bonds nous seront favorables, les choses vont réellement commencer à aller dans le bon sens.»

Des points perdus

Auteur de neuf tirs dans les trois plus récents duels, Hughes aurait évidemment bien aimé produire pour aider son club à sortir de sa torpeur. Par contre, les Diables devront également peaufiner leur jeu défensif.

«Nous avons éprouvé des difficultés lors des parties serrées. Nous détenions l’avance dans trois de nos rencontres et nous n’avons pu régler le dossier. Il s’agit d’un aspect à améliorer», a-t-il dit.

«Ce n’est pas le type de départ qu’on souhaitait, a renchéri l’ailier Taylor Hall. Le hockey est parfois bizarre. Avant le début de la campagne, on entendait beaucoup de positif et le camp d’entraînement était excellent. Puis, on a commencé de cette façon et des gars comme moi ne sont pas heureux de leur jeu. C’est décevant, oui. [...] Néanmoins, personne ne se sentira triste pour vous. On doit être meilleur.»

Hughes pourra briser la glace à l’occasion de la visite des Rangers de New York, jeudi. Ce sera un premier choc en saison régulière avec le jeune Kaapo Kakko, deuxième sélection du dernier encan amateur.

«C’est le dernier truc me venant à l’esprit. Notre formation n’a pas gagné une seule fois; c’est ça que je retiens. Nous tenterons de remporter un match et l’identité de l’adversaire importe peu», a mentionné le joueur des Devils.