Une histoire encore plus belle

Quand une saison culmine avec les championnats mondiaux à Montréal, l’atmosphère renferme quelque chose que seuls des patineurs artistiques québécois peuvent détecter. Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen ont cependant d’autres ambitions d’ici là pour se laisser distraire.

Las Vegas lancera en fin de semaine la série des six Grands Prix. Pour la Québécoise et son complice originaire du Danemark, cet événement dans la ville du jeu marque leur première véritable année en tant que membres de l’équipe canadienne depuis que Sorensen a obtenu le statut de résident permanent et qu’ils ont fini de purger, en janvier dernier, leur privation de toute compétition durant une année imposée par l’Union internationale de patinage (ISU).

« Ça devient de plus en plus beau », résume le natif de Copenhague à propos de la tournure que prend maintenant leur carrière.

Objectifs ambitieux

Après leur 10e rang aux championnats du monde au Japon, en mars dernier, les deux spécialistes de la danse s’autorisent à voir plus haut.

Les moyens dont ils disposent avec le Canada (médicaux, financiers, entraînement, services, etc.), supérieurs à ceux du temps où ils patinaient sous le drapeau danois, les incitent à reluquer le top 5 mondial.

Leur victoire du 28 septembre à Oberstdorf, une épreuve de la Série Challenger considérée comme l’antichambre des Grands Prix, avive leur appétit à l’approche du plus haut circuit de compétitions.

« C’est quelque chose qui ne figurait pas dans nos objectifs auparavant. On voulait seulement performer du mieux qu’on le pouvait aux Grands Prix. Maintenant, c’est à notre portée », estime Laurence Fournier-Beaudry.

« Avant, on le faisait seulement pour nous et aussi pour le Danemark, parce que la fédération faisait du mieux qu’elle pouvait pour nous soutenir, mais il n’y avait pas d’autres défis pour nous. Mais si tu veux être bon au Canada, tu dois être vraiment bon, et il y a toute une équipe derrière nous pour offrir les meilleures chances à tout le monde. On l’a senti tout de suite. Ç’a augmenté notre niveau d’engagement », avoue Sorensen.

Championnat canadien

Avec la retraite des doubles champions olympiques Tessa Virtue et Scott Moir, le trône canadien de la danse sur glace sera plus que jamais accessible lors des championnats nationaux à Mississauga, du 13 au 19 janvier.

Une lutte à l’interne est déjà à prévoir avec notamment le duo ontarien Piper Gilles et Paul Poirier, septième aux championnats du monde. Cet examen final aura surtout la fonction d’identifier les trois couples qui participeront aux mondiaux de Montréal.

« C’est tout ce qui se passe durant la saison qui permet réellement de construire les championnats mondiaux. C’est la conclusion de la saison où, là, tu n’as plus rien à perdre », rappelle sagement la patineuse de 27 ans.

Plusieurs Québécois plongés au cœur de l’action

Les championnats mondiaux de patinage artistique, à Montréal, agiront comme un aimant sur plusieurs patineurs québécois durant les prochains mois.

La saison des Grands Prix deviendra pour eux le meilleur terrain de jeu pour s’évaluer, dans l’espoir de se qualifier pour l’événement du mois de mars au Centre Bell, lors des championnats canadiens, du 13 au 19 janvier.

Des résultats porteurs

Après un deuxième rang en Italie et une victoire en Allemagne des danseurs Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen, la troisième place à l’épreuve en couple de Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina, lors d’une autre épreuve de la Série Challenger en Finlande, samedi dernier, comporte un intérêt à l’approche des rendez-vous plus relevés des prochaines semaines. Ce résultat survient après seulement sept mois d’entraînement de ce nouveau couple.

L’Ontarienne et son partenaire originaire de Trois-Pistoles participeront aux Grands Prix à Kelowna et en Chine. Toujours à l’épreuve en couple, Camille Ruest, originaire de Rimouski, et son complice Andrew Wolfe se produiront quant à eux à Kelowna et Grenoble.

« Nous ne pouvions pas espérer mieux. Cela nous prépare vraiment bien pour nous améliorer à l’entraînement et faire encore mieux lors de notre prochaine compétition », a commenté Bilodeau lors de leur performance de samedi.

Danse et patineurs individuels

En danse sur glace, les carnets de commandes de trois duos impliquant des Québécois couvriront les six Grands Prix : Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen (Las Vegas et Chongqing), Carolanne Soucisse et Shane Firus (Grenoble et Sapporo), puis Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (Kelowna et Moscou).

Au niveau individuel, trois Québécois ont été désignés chacun à un Grand Prix, soit Véronik Mallet, originaire de Sept-Îles, qui verra de l’action à Las Vegas, ainsi que la Montréalaise Alicia Pineault et Nicolas Nadeau, de Boisbriand (tous deux à Kelowna).