Voter... kossa donne!

Voter toujours pour le moins pire nous a conduits là où nous sommes en ce moment.

«N’importe qui sauf...»

Ça devient lassant que chaque élection, tant au provincial qu’au fédéral, finisse par se jouer au thème du moins pire. Comme si le processus démocratique, en quelque sorte, avait été usurpé et redéfinit non en fonction de l’intérêt supérieur de la population (par l’analyse des programmes, des bilans de gouvernance, etc.), mais plutôt au diapason simpliste de «mon chef est moins pire que le tien!»

Lors de l’élection de 2015 au fédéral, il était donc impératif de bloquer la voie au méchant chef conservateur : «n’importe qui sauf Harper!» scandait-on!

Au Québec, des indépendantistes jouissant de belles tribunes en appelaient à voter Trudeau pour éviter Harper à tout prix! «L’heure est grave! Au nom de l’environnement!», imploraient-ils.

Résultat?

Les Canadiens et les Québécois sont propriétaires d’un vieux pipeline rouillé. Et l’expansion de ce vieux pipeline rouillé, annoncé par le PM sortant, sera si polluante qu’il pourrait bien anéantir tous les efforts faits par la population pour diminuer leur emprise carbone.

«Oui, mais Justin Trudeau a fait un si beau discours à la COP 21 à Paris!»

Aucun discours ne changera le fait que l’économie canadienne est hyper dépendante des secteurs pétrolier et gazier. Peu importe que ce soit Trudeau ou Scheer le prochain premier ministre.

«Avance... recule... avance... recule...»

À moins d’une semaine des élections, Justin Trudeau fait ce que les libéraux font depuis toujours; il diabolise ses adversaires. Et ressors les épouvantails. La recette est tellement convenue qu’elle ne goûte plus rien. Mais qui, diantre, tombe dans le panneau de phrases aussi vides!

Sinon, même vieille tactique pour attaquer à sa gauche quand Justin Trudeau avance que «voter pour le Bloc québécois ou pour le NPD c’est en fait un vote pour les conservateurs... Quelle fumisterie cette formule-là quand même...

Rien de bien plus inspirant en provenance de la campagne d’Andrew Scheer. Succession de messages aux allures de publicités cheaps où un vendeur vous fait miroiter la meilleure deal en ville.

«Votez pour moi! J’en remets plus dans vos poches! Votez pas pour eux! Vous ne pouvez pas vous payer ça!»

Rigolo quand même que ces deux partis, d’un angle différent, s’accusent de trop en donner aux riches! Parions que ces «riches», justement, ne se scandalisent pas trop que ces deux partis s’échangent le pouvoir.

Photo The Canadian Press

La cohérence dans tout ça?

Aux analystes qui emboitent le pas de politiciens qui affirment que leur vote est en fait un appui à un autre parti je réponds ceci : vous ne faites qu’augmenter le cynisme des citoyens.

Un vote pour le NPD est un vote pour le NPD, point barre.

Quiconque a suivi un peu la campagne électorale aura vu que le chef du NPD Jagmeet Singh s’est positionné bien à gauche de Justin Trudeau. Je comprends tout à fait un citoyen progressiste qui vote en fonction de ses convictions, pour le NPD, justement car le vote «progressiste du moins pire», s’est traduit par un «premier ministre qui flashe à gauche et qui gouverne à droite» pour citer Singh lors du dernier débat en français la semaine dernière.

Pour bien des progressistes canadiens, un vote pour le NPD est un vote de cohérence, tout simplement.

Un vote pour le Bloc québécois est un vote pour le Bloc, point barre.

Je comprends aussi les progressistes et les nationalistes qui en ont soupé des promesses des partis fédéralistes. Le Québec a légiféré dans le sens de la laïcité. Démocratiquement, légitimement. Plusieurs citoyens appuieront le seul parti au Québec qui promet de se battre pour faire respecter la prérogative du Québec sur cette question tout en appuyant le principe de la laïcité.

C’est d’ailleurs une des réussites de la campagne menée par le chef Yves-François Blanchet, soit d’exposer à quel point, sur plusieurs dossiers, l’intérêt des deux «sociétés distinctes» est divergent.

En ce sens, pour bien des nationalistes et des progressistes, un vote pour le Bloc québécois est un vote de cohérence.

Heureusement, les épouvantails éculés des libéraux (ou d’un média comme L’Actualité propriétaire d’un libéral, comme on le voit plus haut) du type «voter pour le Bloc ou le NPD c’est voter pour les conservateurs», ça pogne de moins en moins.

Un vote de conviction ou de cohérence vaut bien celui d’un vote «stratégique». Enfermer la population dans le carcan perpétuel du bipartisme au moyen d’un mode de scrutin désuet a certainement eu ses avantages dans le passé.

La campagne actuelle montre, hors de tout doute, que la population est rendue ailleurs. Que l’alternance libéraux-conservateurs, c’est du passé. Trudeau avait promis de changer ça pour s’attirer une part du vote progressiste. Il a renié sa promesse.

Qu’on ne blâme pas les électeurs de conduire le pays vers un gouvernement minoritaire. Ô que non.

C’est la meilleure qui puisse arriver.