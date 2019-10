DELISLE, Ginette



À Montréal, province de Québec, en ce 6 octobre de l'an 2019, s'est éteinte dame Ginette Delisle, 74 ans, fille cadette de Jeanne Simon et d'Anthime Delisle.Au terme d'un courageux combat, Gigi a dignement rendu son dernier soupir entourée de ses fils, Samuel et Olivier, de même que leurs conjointes Josée et Nathalie, bien accompagnée par l'équipe toutes étoiles de l'unité des soins intensifs du CHUM.Elle laisse derrière elle ses petits-enfants, Édouard, Simon et Justin; ses soeurs et ses frères et leurs grandes et généreuses familles; de même que d'innombrables souvenirs empreints d'amour et de passion partout là où elle est passée.Pour ceux et celles qui voudront s'y recueillir, son urne sera exposée en chapelle ardente ce samedi 19 octobre 2019 à compter de 13h à l'église de La Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie au 445 rue Notre-Dame à Repentigny. À 15h, l'abbé Fernand Robillard y officiera un service en sa mémoire avant qu'elle ne repose en paix.Gigi et sa famille vous seront reconnaissants d'exprimer vos sympathies en plantant un ou des arbres, par exemple grâce à un don à Arbre Canada.