MONTAMBEAULT, Gilles



M. Gilles Montambeault est décédé le 9 octobre 2019 à 6h45, au CIUSSS MCQ - Centre d'hébergement Cooke, fils de feu Roméo Montambeault et de feu Alice Provencher. L'ont précédé sa soeur Marielle Montambeault et sa belle-soeur Ruth.Il laisse dans le deuil son conjoint Claude Trépanier; ses frères et soeurs: Michel (Hélène Pépin), André (Gisèle Gignac), Jean-Louis (Ginette St-Cyr), Marie-Paule, Hélène Montambeault et Lyne Kelly (Michel Brunelle); ses filleul(e)s: Marie-France Kelly, Guy Montambeault et Frédérik Lemire; ses beaux-frères: Lucien et Michel Trépanier; ses neveux et nièces: Eric, France, Mélanie, Ghislain, Jacques, Saadya, Josée, Nancy, Saralynn; sa tante Madame Marie-Blanche Provencher ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au274, RUE ST-LAURENTTROIS-RIVIÈRES, G8T 6G7(Secteur Cap-de-la-Madeleine)le dimanche 20 octobre 2019, jour de la cérémonie, à partir de 13h. Un service suivra à la chapelle du complexe funéraire à 15h.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de la résidence Cooke pour les bons soins prodigués.Condoléances par télécopieur:(819) 376-3715ou courriel: jdgarneau@arbormemorial.comwww.maisongarneau.ca