LACHAPELLE, Françoise

née Bergeron



Entourée des siens, le 12 octobre 2019 est décédée madame Françoise B. Lachapelle, retraitée du Mouvement Desjardins et conseillère municipale de la ville de Montréal-Est.Épouse de feu monsieur Roger Lachapelle, elle laisse dans le deuil ses filles, Nathalie (Robert Coutu), Lucie (Jean Coutu), son fils Roger jr (Josée Labine), ses petits-enfants, Mathieu et Jessica, Kevin et Stephanie, Yan et Simon, ses frères Jean-Marc et François, sa soeur Claire, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :samedi le 19 octobre 2019 de 13h à 21h. Une liturgie sera dite au salon à 20h.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient grandement appréciés.