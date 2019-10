SAVAGE RIVEST, Claudette



À son domicile, auprès de son époux, le 10 octobre 2019, est décédée Mme Claudette Rivest Savage, épouse de M. Jeannot Savage.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Michel Happy (Sylvie), ses petits-enfants Simon Happy (Stéphanie) et Alexandra Happy (Marc-Antoine), son arrière-petit-fils Julien, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 21h au salon de la :SAINT-JÉRÔME, QC, J7Z 5L3450 438-1234 info@maisontrudel.com