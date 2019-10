BIGNELL, Rodolphe



À la maison la Source Bleue de Boucherville, le 14 octobre 2019 est décédé à l'âge de 68 ans, M. Rodolphe Bignell, époux de Mireille Jodoin et résident de Verchères.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Frédéric, sa soeur Thérèse (Jean-Paul Yargeau), neveux et nièces et d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-François-Xavier de Verchères (596 Marie-Victorin) le samedi 19 octobre à compter de 13h.Les funérailles suivront à 14h.Inhumation au cimetière Ste-Famille de Boucherville, date ultérieure.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRESTél: 450-583-3511Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons à la maison Source Bleue de Bourcherville.