SAUVAGE, Claude



Le 12 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Claude Sauvage, époux de Mme Sophie Proulx.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses beaux-parents André et Denise, sa belle-soeur Marie-Andrée (Carlos), son neveu Charles-Olivier, sa nièce Fanny (Alexandre), sa cousine Martine (Pierre) ainsi que parents, amis et collègues.La famille recevra les condoléances le jeudi 17 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi dès 12h :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le vendredi 18 octobre 2019 à 14h en l'église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion ( 414, av. St-Charles).Un remerciement au personnel du Manoir Harwood pour les bons soins apportés à Claude.