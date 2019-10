RAYMOND, Maurice



À Pointe-Claire, le 13 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Maurice Raymond, époux de feu Alice Brunet.Il laisse dans le deuil ses fils Claude et Richard; ses petits-enfants : Guillaume, Catherine et Valérie, son frère Roger ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 octobre 2019 de 10h à 14h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe.