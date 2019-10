PADUANO, Domenico



De Blainville, le 13 octobre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Domenico Paduano, époux de Mme Carolle Chrétien Paduano et frère bien-aimé de feu Rocchino.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Daniel), Gennaro, feu Hélène et Domenico Jr., ses petits-enfants Vincent, Amélie et Mateo, ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle dimanche 20 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le lundi 21 octobre dès 9h. Une réunion de prières aura lieu, en son honneur, ce jour même à la chapelle du même endroit à 11h. L'Inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.