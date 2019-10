GADBOIS, Gérard



À Montréal, le 14 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé paisiblement Monsieur Gérard Gadbois, époux de feu Denise Tousignant.Il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Sandra) ses petits-enfants William, Alexandre et Fiona, de même que sa conjointe Andrée, ses frères Raymond (Lise) et Michel (Joyce), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 octobre 2019 de 13h à 15h30, suivi des funérailles à 15h30, au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en sa mémoire.