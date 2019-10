CLÉMENT, Johanne



Résidant à Montréal, le mercredi 9 octobre 2019 est décédée, à l'âge de 71 ans, Johanne Clément, fille de feu Violette Melançon et de feu Max Clément.Elle laisse dans le deuil sa filleule Caroline Pomerleau (Patrick Lavoie), sa garde rapprochée Suzanne Sénéchal, Serge Melançon et Nancy Lussier, Sylvie Ouellette ainsi que parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 19 octobre 2019 de 10h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel du Sunrise de Fontainebleau et du département d'oncologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.