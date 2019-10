MORIN, Marcel



À Laval, le 9 octobre, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Marcel Morin, époux de feu Huguette Aubry.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Donna), Johanne (François) et Nathalie (Yoland), ses huit petits-enfants et trois arrière-petits-enfants, un beau-frère et une belle-soeur, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au complexe :le vendredi 18 octobre de 14h à17h et de 19h à 21h ainsi que samedi dès 10h; une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 19 octobre à midi au même endroit.Des dons à la Fondation des maladies mentales seraient appréciés.