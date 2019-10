MACHADO, Louis



À Longueuil, le samedi 12 octobre 2019 est décédé, à l'âge de 67 ans, Louis Machado, époux de Colombe Fortier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Alice Da Silva Machado, ses filles Angélique (Érick) et Catherine (Frédéric), ses petits-enfants Nathan, Yohan et Livia, sa soeur Hélène, son neveu Alexandre, sa nièce Anna ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 18 octobre 2019 de 16h à 22h et le samedi 19 octobre 2019 de 8h30 à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés.