LAFONTAINE, Fr. Gilles, S.C.

(frère Louis-Maurice)



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 octobre 2019, est décédé frère Gilles Lafontaine de la communauté des Frères du Sacré-Coeur. Il était âgé de 84 ans et 4 mois dont 66 ans de vie religieuse. Il a été missionnaire en Côte-d'Ivoire pendant 40 ans.Outre les membres de sa communauté, le frère Gilles Lafontaine laisse dans le deuil son frère Yvon (Ginette Deslauriers) et ses belles-soeurs Reine Leblanc (feu Gérard) et Rollande Breault (feu Roger). L'ont précédé dans la mort ses frères et soeurs Gérard, Madeleine (feu Pierre Grignon), Roger, Marie-Paule (feu Réal Bélanger) et André.Le frère Gilles laisse également dans le deuil des cousins et cousines ainsi que des neveux et nièces.Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances au210 RUE DENISON ESTGRANBY, QCTél. :450-372-5848Courriel : secretariat@fsccanac.orgle samedi, 19 octobre, à compter de 9h jusqu'à l'eucharistie d'adieu qui sera célébrée à 11h au même endroit. La direction des funérailles a été confiée auGIRARDOT ET MÉNARD470 DUFFERINTél.: 450-372-4498 - Téléc.: 450-372-2738Courriel: complexe@girardot-menard.com