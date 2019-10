CORMIER, Michel



Au CHUM de Montréal, le 11 octobre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Michel Cormier, fils de feu Mme Rita Ouellet et feu M. Normand Cormier.Michel laisse dans le deuil ses frères et soeurs Jacques (Denise), Chantal, Pauline (Anne) et Yves (Joanne), ses neveux et nièces, proches parents ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 19 octobre 2019, de 13h à 17h au :(secteur La Plaine)514-770-9770 www.salonlfc.com(Propriétaire Patrick Lajeunesse)Une liturgie de la Parole aura lieu à 16h, ce même jour, au salon.La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs du CHUM pour les excellents soins apportés à Michel et leur très grande générosité.