LEBLANC-ARSENAULT, Rita



À Montréal, le 11 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Rita Arsenault (née Leblanc), elle rejoint son époux feu Charles Arsenault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Liliane), Marc et Line (Alain), ses petits-enfants Marc-André, Philippe, Marie-Pier, Émilie, Magali et Laurence, ses frères, Yvon (Gisèle), Jacques (Céline), sa soeur Jacqueline (Gérard), sa belle-soeur Carmen, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal,dimanche le 20 octobre de 14h à 17h, suivi des funérailles à 17h, en la chapelle du complexe.