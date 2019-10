DI TOMMASO, Romeo



C'est avec regrets que nous vous annonçons le décès de M. Romeo Di Tommaso, survenu le 5 octobre à l'Hôpital Général Juif à Montréal.Il laisse dans le deuil ses enfants Dina (Donald Chartrand) et Éléna (Mario Parisé), leur mère Delfina Colangelo, ses petits-fils Luc et Maxime, sa compagne Céline Meilleur, son frère Michele ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Les condoléances seront reçues le samedi 19 octobre au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-525-1149www.dignitequebec.comde 11h à 16h. Une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe suivra.En sa mémoire, des dons peuvent être faits à un organisme de votre choix.