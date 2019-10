LAGACÉ, Hubert, O.M.I.



Décédé à Richelieu, Qc, le 10 octobre 2019, à l'âge de 87 ans et 3 mois, le Père Hubert Lagacé Missionnaire Oblat de Marie Immaculée avait 67 ans de vie religieuse et 61 ans de vie sacerdotale.En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil un frère et deux soeurs: Pierre, Pierrette (Charles Édouard Martel), Claudette (Normand Dondo), feu sa soeur Huguette (feu Jean Hébert); un beau-frère Raymond Bernardin (feu Rachel); de nombreux neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Le corps sera exposé le vendredi 18 octobre 2019 à partir de 18h30 à la460 1ère RueRichelieu, Qc, J3L 4B5Un temps de prière communautaire aura lieu à 19h30. Le lendemain, samedi 19 octobre 2019, visites à partir de 12h30 suivies des funérailles à 14h au même endroit. Un goûter suivra.