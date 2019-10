Bilan des chefs

Il reste moins d’une semaine de campagne et même si le résultat des élections demeure imprévisible, on peut déjà faire un bilan partiel de la « performance » des chefs.

L’homme a du charisme, on le reconnaîtra, même si on y est absolument insensible. Mais comme on disait autrefois que celui qui a vécu par l’épée périra par l’épée, on dira aujourd’hui que celui qui a vécu par l’image périra par l’image. Et la communication des libéraux a mal tourné.