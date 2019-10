PROVOST, Gilles



À l'Hôpital Charles-LeMoyne de Greenfield Park, le 6 octobre 2019, est décédé à l'âge de 80 ans, Gilles Provost, époux de Marcelle Drapeau, de St-Antoine-sur-Richelieu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Luc (Lyne Lacasse) et feu Yves; ses petits-enfants : Josianne (Guy), Sébastien (Laetitia), Bruno (Catherine), Marie-Eve (Louis) et 7 arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 octobre 2019 à compter de 9h30 en l'église de St-Antoine-sur-Richelieu, suivi des funérailles à 11h.Merci au personnel de l'Hôpital Charles-LeMoyne pour les bons soins prodigués.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne seraient appréciés.ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.ca