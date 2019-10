THÉORÊT, Me Rosaire



À Rosemère, le 2 septembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Me Rosaire Théorêt, fils de feu Mme Cécile St-Aubin et de feu M. Léo Théorêt.Il laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse (feu André Laberge), Marcelle (Jocelyn Lazure), Pierrette (Jean Lamothe), ses frères René (Gisèle Sambault), Hervé, André (Marjolaine Hébert), Fernand (Ginette Forgues), neveux et nièces, autres parents, amis et collègues. Il était le frère de feu Victor (Louise Baron).La famille recevra les condoléances vendredi le 18 octobre 2019 de 19h à 22h et samedi le 19 octobre 2019 à compter de 9h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caLes funérailles auront lieu ce même jour en l'église Ste-Marguerite d'Youville à 11h.Pour ceux qui le désirent des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.