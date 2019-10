BOISVERT, Clément



À Trois-Rivières, le 7 octobre 2019, est décédé à l'âge de 91 ans, M. Clément Boisvert, époux de Mme Monique Vincent, fils de feu William Boisvert et feu Bernadette Groleau.Le défunt laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants Claude, Denis (Linda Belleau), Hélène et René (Maryse Dussault); ses petits-enfants Thomas et Eliott Bédard et leur père Daniel Bédard, Victor-Olivier Boisvert, Elizabeth et Vincent Boisvert; ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Roland Boisvert (Francine Blain), Gilles Boisvert (feu Élise Vincent), Lucille Boisvert (Denis Héroux), Mireille Blais (feu Jean-Paul Boisvert), Benoit Vincent (Denise Laurendeau), Jacques Vincent (Hélène Guay), Pierrette Vincent, Lise Vincent (feu Jean-Paul Vincent), Colette Martin (feu Gérard Vincent), Fernande Champagne (feu Marcel Vincent), une grande amie de la famille Pauline Gélinas, de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s samedi, jour des funérailles, à partir de 9h, au :TROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6Une liturgie de la Parole suivra à 12h30 au Mémorial du centre funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Michel.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fédération Québécoise des sociétés Alzheimer (211-5165, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Qc, H4A 1T6) et la Fondation Maison Carpe Diem-Centre de ressources Alzheimer (1765, boul. Saint-Louis, Trois-Rivières, Qc, G8Z 2N7).