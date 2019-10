DESLONGCHAMPS, Réjean



Au Centre Alphonse Rondeau, le 28 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Réjean Deslongchamps, anciennement de Repentigny.Il laisse dans le deuil son épouse Georgette Landry, ses enfants : Carl (Denise Lamothe) et Manon (Jean Bellefleur), ses petites-filles: Catherine, Geneviève, Maude et Cendrine, ses frères et soeurs : Marie-Paule, Huguette, feu Ghislaine, Normand (France Sanson), feu Colette (André Charest), Jean-Marc (Ginette Ayotte) ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 octobre 2019 de 9h00 à 11h30, au:suivi des funérailles à 11h30 en la chapelle du Complexe Repentigny.Un remerciement tout particulier au personnel de la Maison Alphonse Rondeau pour leur dévouement, leur approche humaine et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Ataxie Charlevoix-Saguenay.