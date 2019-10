Chauve qui peut

Si vous avez trouvé un de vos cheveux flottant dans votre soupe, c’est pas grave. À moins que vous ayez déjà la coupe Martin Matte, il vous en reste au moins une cinquantaine d’autres à perdre aujourd’hui parce qu’une tête moyenne ou normale en laisse tomber entre 50 et 100 quotidiennement. Si c’est plus que ça, dites-vous que plus tôt que plus tard, vous aurez la fameuse coupe avec la peau par-dessus. Votre toupet, le rond de cuir ou le front dégarni, c’est probablement une question génétique. Toutefois, au cours du week-end, à Madrid, un chercheur de la République de Corée, le célèbre Hyuk Chul Kwon, qui a des cheveux jusqu’aux sourcils, a révélé que la pollution par la poussière et même le diésel font tomber les cheveux. La protéine clé pour la croissance des tifs s’appelle la bêta-caténine, et elle diminue considérablement lorsque la pollution des grandes villes vient l’étouffer.

Ce phénomène touche pas mal de monde quand on sait que 90 % de la population vit en zone trop polluée. Chaque année sur la planète, entre 4 et 5 millions de personnes meurent à cause de la pollution de l’air extérieur. Ça ne s’améliore pas, notre affaire.

ET LES BOUTONS

Dans ce même congrès tenu la semaine dernière, un autre groupe de chercheurs a clairement identifié la pollution comme source de problèmes de l’acné, qui sont plus sévères chez les jeunes demeurant dans les secteurs urbains... ou plus pollués. Reste maintenant à calculer s’il y a plus de boutonneux sans cheveux à Montréal qu’à Chibougamau. On lâche pas, Greta.

T’AUSSI

Le plus difficile quand vient le temps de stationner en parallèle et de reculons, en ville... c’est d’avoir des témoins.

Vous aimez les mets épicés ? Venez manger chez nous, on saura vous accueillir : « Bonjour-Ail ».

Achèteriez-vous un char usagé de Maxime Bernier ? Moi non plus.

Le dernier spectacle de Martin Matte sur Netflix. Ben oui : Netflix !

Sur le net : « Dans mon école, il n’y a pas de musulmans, de juifs ou de chrétiens. Il n’y a que des enfants ».

