LAROUCHE, Martin



De Montréal, le 3 octobre 2019 à l'âge de 90 ans, est décédé M. Martin Larouche époux de Mme Rose-Aimée Desjardins.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée (Yves Laberge), ses petits-enfants: Josiane et Dominic, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 octobre de 12h à 16h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de St-Eustache.